Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА

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Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА

У Чернівецькій області станом на 28 березня зафіксовано 59 випадків коронавірусу.

Про це повідомила Чернівецька обласна державна адміністрація (ОДА) на сторінці в фейсбуці передає Цензор.НЕТ.

За даними ОДА, станом на 15-ту годину в області було виявлено 59 хворих коронавірусом. У медичних установах зараз перебуває 24 людини, ще 35 осіб лікуються вдома, оскільки не мають симптомів.

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Зазначається, що троє пацієнтів, у яких вчора діагностували коронавірус, у важкому стані. Зараз хворі перебувають на кисневій дотації. Стан решти заражених коронавірусом стабільний.

Крім того, вже 5 жителям області вдалося видужати від коронавірусу. Також зафіксовано 1 летальний випадок від COVID-19.

Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА 01
Кількість випадків COVID-19 у Чернівецькій області зросла до 59: троє пацієнтів у важкому стані, - ОДА 02

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+5 Khmelnitskiy
Количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 59: трое пациентов в тяжелом состоянии, - ОГА - Цензор.НЕТ 3769
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28.03.2020 17:19
+3 Konstantin Lyashenko
Плохо!
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28.03.2020 17:08
+3 Denisn
Если не будем принимать лекарство «сидидома», то да.
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28.03.2020 17:15
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