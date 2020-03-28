У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада

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У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада

Виконком Сумської міської ради прийняв рішення про посилення обмежувальних заходів у Сумах на час карантину через коронавірус в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

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Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня і до завершення карантину жителям Сум і Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:

залишати свої будинки (дозволяється тільки для пересування на роботу, відвідування аптеки або магазинів, візиту до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигулу тварин, відвідування правоохоронних органів або категорій людей, яким необхідна допомога);
виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;

користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

пересуватися  вулицями групами понад дві особи, крім деяких випадків;

дітям у віці до 14 років пересуватися по вулицях без супроводу дорослих, а дітям у віці від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;

курити, вживати їжу і напої в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.

Під час виходу на вулицю громадяни мають мати при собі документи, що засвідчують особу, і на вимогу правоохоронців зобов'язані пред'явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мету, з якої вийшли на вулицю.

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Коронавірус і карантин
карантин Суми COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+21 SANDY
ідіоти.... мабуть, теж в Трускавці курси закінчували..... Перебування на свіжому повітрі, в сонячну погоду, взагалі виключає можливість підхопити цю заразу(якщо не контактувати з хворим)... Носіння маски на вулиці - повний нонсенс(тільки закриті приміщення)...
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
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28.03.2020 17:25
+17 Утилизация ватников
А как выйти в аптеку за маской, если у меня нет маски, чтобы выйти в аптеку за маской?
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28.03.2020 17:22
+15 cloud2009 26ea8082



Бритва Оккама

@RazortongueN1

·7 ч

А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?
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28.03.2020 17:22
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