У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада

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Виконком Сумської міської ради прийняв рішення про посилення обмежувальних заходів у Сумах на час карантину через коронавірус в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

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Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня і до завершення карантину жителям Сум і Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:

залишати свої будинки (дозволяється тільки для пересування на роботу, відвідування аптеки або магазинів, візиту до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигулу тварин, відвідування правоохоронних органів або категорій людей, яким необхідна допомога);

виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;

користуватися дитячими та спортивними майданчиками;

пересуватися вулицями групами понад дві особи, крім деяких випадків;

дітям у віці до 14 років пересуватися по вулицях без супроводу дорослих, а дітям у віці від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;

курити, вживати їжу і напої в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.

Під час виходу на вулицю громадяни мають мати при собі документи, що засвідчують особу, і на вимогу правоохоронців зобов'язані пред'явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мету, з якої вийшли на вулицю.

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