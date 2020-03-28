У Сумах жителям заборонили виходити на вулицю без потреби, - міськрада

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.
Згідно з рішенням виконкому, починаючи з 28 березня і до завершення карантину жителям Сум і Сумської міської об'єднаної територіальної громади забороняється:
залишати свої будинки (дозволяється тільки для пересування на роботу, відвідування аптеки або магазинів, візиту до лікаря, проведення ритуальних обрядів, вигулу тварин, відвідування правоохоронних органів або категорій людей, яким необхідна допомога);
виходити на вулицю без засобів індивідуального захисту;
користуватися дитячими та спортивними майданчиками;
пересуватися вулицями групами понад дві особи, крім деяких випадків;
дітям у віці до 14 років пересуватися по вулицях без супроводу дорослих, а дітям у віці від 14 до 18 бути на вулиці після 20:00;
курити, вживати їжу і напої в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;
відвідувати заклади, робота яких заборонена під час карантину.
Під час виходу на вулицю громадяни мають мати при собі документи, що засвідчують особу, і на вимогу правоохоронців зобов'язані пред'явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мету, з якої вийшли на вулицю.
Вершина дибілізму - "посещать заведения, работа которых запрещена во время карантина"(якщо їх робота заборонена, то як їх можна відвідати... а якщо вони працюють, то куди дивиться влада?)
Бритва Оккама
@RazortongueN1
·7 ч
А вы заметили, с какой лёгкостью и скоростью вас лишили базовых конституционных прав без всякого голосования?