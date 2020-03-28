Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
На ранок 28 березня 2020 року офіційно підтверджено 42 випадки захворювання на коронавірус.
З них : 18 – в Обухівському р-ні; ( в т.ч. 1 дитина з с. Козин)
7 – у Києво-Святошинському р-ні;
4- у Бориспільському р-ні
3- у м. Бровари
2 -м. Ірпінь,
2 – у м. Біла Церква
1– смт Ворзель
1 – у Васильківському р-ні
1 –у Білоцерківському р-ні
1 – у Броварському р-ні
1 – у Ставищенському р-ні
1 – у Макарівському р-ні.
З них на стаціонарному лікуванні 16 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 26. Підозру на зараження мають 103 особи.
З них : 21 – в Обухівському р-ні
24 – у Києво-Святошинському р-ні
15 – у Броварському р-ні
20 – у м. Ірпінь
3 – у м. Біла Церква
7- у Вишгородському р-ні.
8 – у Бориспільському р-ні
2 – у Фастівському р-ні
2- у Макарівському р-ні
1 – у смт Ворзель
Встановленно медичне спостереження за 371 контактною особою.