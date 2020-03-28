Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

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Кількість інфікованих коронавірусом на Київщині зросла до 42, підозру на зараження мають 103 людини, - ОДА

У Київській області зафіксовано 42 випадки захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації з посиланням на дані Центру громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

На  ранок 28 березня 2020 року офіційно підтверджено 42 випадки захворювання на коронавірус.

З них : 18 – в Обухівському р-ні; ( в т.ч. 1 дитина з с. Козин)
7 – у Києво-Святошинському р-ні;
4- у Бориспільському р-ні
3- у м. Бровари
2 -м. Ірпінь,
2 – у м. Біла Церква
1– смт Ворзель
1 – у Васильківському р-ні
1 –у Білоцерківському р-ні
1 – у Броварському р-ні
1 – у Ставищенському р-ні
1 – у Макарівському р-ні.

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З них на стаціонарному лікуванні 16 осіб, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції ) 26. Підозру на зараження мають 103 особи.

З них : 21 – в Обухівському р-ні
24 – у Києво-Святошинському р-ні
15 – у Броварському р-ні
20 – у м. Ірпінь
3 – у м. Біла Церква
7- у Вишгородському р-ні.
8 – у Бориспільському р-ні
2 – у Фастівському р-ні
2- у Макарівському р-ні
1 – у смт Ворзель

Встановленно медичне спостереження за 371 контактною особою.

Коронавірус і карантин
карантин Київська область COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 Петренко Иван
Хуйня
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28.03.2020 17:35
+3 Ali Hasan
Якби не було, але в Україні пандемія набирає обертів, а влада для подолання цієї хвороби зробила дуже мало. Найгірше те, що влада навіть у таких умовах не відмовляється від так званої медичної реформи.
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28.03.2020 17:32
+1 Igor V 184bb5c7
Ти не розумієш, як влаштовані суспільства розвинених країн. Ну не можуть вони умисно вбивати своїх платників податків, аби знищити підорашку. Тим більше зараз, коли рос нафта повністю витіснена з Європи та Китаю, а рос газ вже втратив Китай і частково Європу. Підорашкі настане каюк і без короновірусу. Треба трохи зачекати, бо процес пішов.
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28.03.2020 18:04
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