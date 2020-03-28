Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

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Інформація про те, що курці нібито більш захищені від COVID-19, неправдива.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації".

Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" вніс до Ради постанову про відставку голови МОЗ Ємця, - пресслужба партії


Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк 02

Нагадаємо, 25 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу 24 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я фейк COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+27 Welt Schmerz
Курение не защищает от COVID-19, - в Минздраве развенчали фейк - Цензор.НЕТ 7948
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28.03.2020 17:54
+18 Прощай немытая раССея
Курение не защищает от COVID-19, - в Минздраве развенчали фейк - Цензор.НЕТ 8971
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28.03.2020 17:50
+16 Юрій Ан
Даже МОЗ не посмел об это утверждать.
Расплывчато рекомендовал не курить, если вы уже заразились.
И, вообще, не стоит менять свои привычки во время эпидемии.
Питаться и злоупотреблять надо так же, как вы обычно питались и злоупотребляли.
Отказ приводит к ослаблению организма и снижению иммунитета.
Эпидемия - плохое время для избавления от плохих привычек.
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28.03.2020 17:46
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