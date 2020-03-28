Куріння не захищає від COVID-19, - у МОЗ розвінчали фейк

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"По-перше, під час куріння людина частіше торкається обличчя; по-друге, ця звичка може посилити розвиток хронічних хвороб; по-третє, куріння збільшує ризик захворювання на пневмонію. Будьте здорові, зміцнюйте імунітет та користуйтеся надійними джерелами інформації".
Нагадаємо, 25 березня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за розміщення на інформаційних ресурсах неправдивої або провокаційної інформації про пандемію коронавірусу 24 громадян притягнуто до адміністративної відповідальності.
Расплывчато рекомендовал не курить, если вы уже заразились.
И, вообще, не стоит менять свои привычки во время эпидемии.
Питаться и злоупотреблять надо так же, как вы обычно питались и злоупотребляли.
Отказ приводит к ослаблению организма и снижению иммунитета.
Эпидемия - плохое время для избавления от плохих привычек.