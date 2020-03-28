У лікарнях, які приймають пацієнтів із Covid-19, годуватимуть медпрацівників і обладнають кімнати відпочинку для поліцейських, - МОЗ

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У лікарнях, які приймають пацієнтів із Covid-19, годуватимуть медпрацівників і обладнають кімнати відпочинку для поліцейських, - МОЗ

У медичних установах України, де надають медичну допомогу пацієнтам з COVID-19, буде організовано харчування медиків й обладнані кімнати відпочинку для поліцейських.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

Таке розпорядження підписав заступник Міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України та керівник робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації державного рівня Віктор Ляшко 27 березня за результатами наради з керівниками регіональних штабів.

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Усі медпрацівники, яких залучено до боротьби з поширенням коронавірусної інфекції в Україні та які постійно перебувають на роботі, будуть забезпечені харчуванням.

Також у закладах охорони здоров’я, що надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, мають бути обладнані кімнати відпочинку для працівників поліції.

Відповідальність за виконання покладена на Керівників робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в областях та м. Києва.

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Коронавірус і карантин
лікарня карантин Мінздоров'я лікарі Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+6 DEDALiu
За неделю,резервы ЦБ Рашки упали на 30 миллиардов долларов! Что кацапье,да здравствует ДЕДОЛЛАРИЗАЦИЯ? В больницах, принимающих пациентам с Covid-19, будут кормить медработников и оборудуют комнаты отдыха для полицейских, - Минздрав - Цензор.НЕТ 1169
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28.03.2020 17:43
+6 Ali Hasan
У лікарнях і без цього годують низькооплачуваних медичних працівників за рахунок того, що пацієнти після операцій не можуть їсти. Завжди є їжа. Це єдине, що їм допомагає. Ще добрі пацієнти іноді підкинуть невеликі гроші чи пригостять. Так, що від міністерства не треба такої дебільної турботи. Скажіть краще, що їх не будуть звільняти та збільшують зарплату у 2,5 раза.
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28.03.2020 17:50
+6 буков
Це ми піднялись до рівня московитів, чи вони спустились до нашого?
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28.03.2020 17:51
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