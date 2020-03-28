У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані

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У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані

У Тернопільській міській дитячій лікарні - 6 пацієнтів з COVID-19, четверо з них - діти. Стан дитини, якій 1,5 року важкий.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні COVID-19 підтвердили ще в двох дітей та мами з Монастириського району. Вони - в інфекційному відділенні. Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний.
Також в інфекційному відділенн іє одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний.
Уреанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 року, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - розповіли в штабі.

Всього в Тернопільській області станом на ранок 28 березня були підтверджені 43 випадки коронавірусної хвороби.

У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані 01

Коронавірус і карантин
карантин Тернопільщина COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+23 Зося Синицкая
Блин, вы представляете, что скоро начнётся от этих "заробитчан"? Пздц какой-то. Спасибо, клоун, за нашу "радостную" весну 2020.
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28.03.2020 17:57
+22 Виктор Сухоруков
"Это проблема стариков. Пусть клоун решает, а я пошел по кабакам"
В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 5037
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28.03.2020 17:57
+19 Василий Филон
Сколько бы не говорили об этом но рано или поздно те которые допустили вирус я даже сказал бы целенаправленно невзирая на то что большинство было категорически против завоза без карантина -- должны быть осужденны и получить правовую оценку за геноцид !!! Кроме как диверсия -- это не назовешь !!! ДЕБИЛЫ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ В Тернопольской области коронавирус обнаружили у 4 детей, один из них в тяжелом состоянии - Цензор.НЕТ 4250
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28.03.2020 18:06
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