У Тернопільській області коронавірус виявили у 4 дітей, одна з них у важкому стані

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У Тернопільській міській дитячій лікарні - 6 пацієнтів з COVID-19, четверо з них - діти. Стан дитини, якій 1,5 року важкий.

Про це повідомляє Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ

"Сьогодні COVID-19 підтвердили ще в двох дітей та мами з Монастириського району. Вони - в інфекційному відділенні. Дітям 13 і 14 років, їх стан середньо-важкий, стан мами – відносно-задовільний.

Також в інфекційному відділенн іє одинадцятирічна дитина та її мама з Монастириського району. Стан хворих – відносно-задовільний.

Уреанімаційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні проходить лікування дитина, якій 1,5 року, з Кременецького району. У неї підтвердили COVID-19. Стан дитини – важкий-стабільний, підтверджена пневмонія. Ймовірне джерело інфікування – родич, який повернувся з Польщі", - розповіли в штабі.

Всього в Тернопільській області станом на ранок 28 березня були підтверджені 43 випадки коронавірусної хвороби.