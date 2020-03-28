Українці можуть повернутися на автомобілях транзитними коридорами Австрії, Угорщини й Румунії, - МЗС

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Українці можуть повернутися на автомобілях транзитними коридорами Австрії, Угорщини й Румунії, - МЗС

З Німеччини, Австрії, Чехії, Литви, Латвії та Сербії можна доїхати до України на автомобілі транзитними коридорами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ.

З Німеччини, Австрії, Чехії можна доїхати до України через транзитний коридор через Австрію та Угорщину.

Транзит з Німеччини дозволено трасою А1 Мюнхен-Зальцбург. Він працює з 17.00 до 01.00.

Рух територією Австрії можливий з 17.00 до 01.00.

Перетинати чесько-австрійський кордон потрібно з повним баком бензину та проїхати територію Австрії транзитом, без зупинок, аж до кордону з Угорщиною.

До Угорщини можна в’їхати через пункт пропуск Нікелсдорф-Хед'єшхалом (Nickeldorf- Hegyeshalom). На території Угорщини коридор працює з 21:00 до 5:00. В'їзд до України через пункт пропуску Чоп-Захонь.

 З Білорусі, РФ, Молдови, Словаччини, Румунії, Польщі – через КПП, які позначені зеленим на інтерактивній карті Державної митної служби.

З Литви та Латвії транзит можливий лише через Білорусь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські дипломати домовилися про безперебійний транзит товарів через Угорщину, - МЗС

 З Сербії можливий транзит через Румунію. Для цього посольство України в Румунії має завчасно повідомити Міністерство закордонних справ Румунії офіційною нотою з переліком осіб, які планують здійснити транзит.

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"Якщо у вас є можливість залишитися у країні вашого теперішнього перебування, будь ласка, зважте усі ризики. Ваша відповідальна поведінка може зберегти ваше здоров'я і життя людей, що навколо", - додали в МЗС.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ (МЗС) радять українцям за кордоном не купувати наявні в онлайн-системах квитки на літаки після 27 березня.

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Топ коментарі
+7 Вася Шевченко f77d76ba
создалось впечатление, что единственная проблема Украины - возвращение своих "блудных сынов" домой.... не сама эпидемия, не отсутствие защиты у врачей, не отсутствие условий для лечения больных, не угроза бесконтрольного "подкидывания" сюда новых случаев...а именно собрать всех из самых дальних уголков.... и побыстрее...а там авось пронесет!
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28.03.2020 18:12
+5 Rodriges Campanola
Закрыть для этих гундонов границу Украины и пускай трахаются там куда Украина их не посылала. Альтернатива- саперная лопатка и на дамбас! Нех нам сюда заразу из Европы тянуть! Мы вас туда не посылали!
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28.03.2020 18:09
+4 Василий Филон
Рано или поздно правительству прийдеться ответить в судебном порядке за геноцид !!! Все смерти на руках тупорылой власти .за экономику говорить вообще нечего -- идиоты Украинцы могут вернуться на автомобиле по транзитным коридорам в Австрии, Венгрии и Румынии, - МИД - Цензор.НЕТ 8849
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28.03.2020 18:12
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