Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук

6694 32
Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук

Коронавірус підтверджено у жителя Бучі, який працював у Києві. Чоловік у лікарні.

Про це пише в фейсбуці бучанський міський голова Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 41-річний чоловік наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ.
Визначені контактні особи, які перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом( дружина та двоє дітей).
Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.

Мер закликав усіх жителів свідомо дотримуватися умов карантину та не панікувати.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 13 пацієнтів у Івано-Франківську отримали позитивний результат експрес-тестів на Covid-19, 6 із них у реанімації, - мер Марцінків. ВIДЕО

Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук 01

Нагадаємо, в Київській області станом на ранок 28 березня офіційно підтверджено 42 випадки захворювання коронавірусом, з них 18 - в Обухівському районі (в т.ч. одна дитина з селища Козин), 7 - в Києво-Святошинському, 4 - в Бориспільському, 3 - в Броварах, 2 - в Ірпені, 2 - в Білій Церкві і по одному в Ворзелі, Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах.

Коронавірус і карантин
карантин Київська область Буча Федорук COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9 cloud2009 26ea8082


подтвердилось....
было сделано специально, что бы замарать и небесную сотню и Майдан...

Подтвержден первый случай COVID-19 в Буче, - мэр Федорук - Цензор.НЕТ 3809 jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·20 ч

Теперь вы понимаете,что во Львове и Новых Санжарах был исключительно проект власти шума,шин,столпотворения по поводу возвращения украинцев из Уханя? Сколько тысяч уже вернулось-и народ не бунтует! Все это было сделано в ДЕНЬ ПАМЯТИ НЕБЕСНОЙ СОТНИ И РЕВОЛЮЦИИ ДОСТОИНСТВА!
показати весь коментар
28.03.2020 18:52
+3 Сергей Яковлев e7f4e3fd
Оо уже внутри страны заражения к концу апреля мы мягко говоря о...еем боюсь и италию переплюнем
показати весь коментар
28.03.2020 18:38
+3 5 копійок
ЗЕчмо перетворило Київ в розсадник зарази.
показати весь коментар
28.03.2020 18:50
Дивитись коментарі