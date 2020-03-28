Підтверджено перший випадок COVID-19 у Бучі, - мер Федорук

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Коронавірус підтверджено у жителя Бучі, який працював у Києві. Чоловік у лікарні.

Про це пише в фейсбуці бучанський міський голова Анатолій Федорук, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що 41-річний чоловік наразі перебуває у стані середньої тяжкості в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ.

Визначені контактні особи, які перебувають на самоізоляції під медико-санітарним наглядом( дружина та двоє дітей).

Організовано проведення дезінфекційних робіт за місцем його проживання.

Мер закликав усіх жителів свідомо дотримуватися умов карантину та не панікувати.

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Нагадаємо, в Київській області станом на ранок 28 березня офіційно підтверджено 42 випадки захворювання коронавірусом, з них 18 - в Обухівському районі (в т.ч. одна дитина з селища Козин), 7 - в Києво-Святошинському, 4 - в Бориспільському, 3 - в Броварах, 2 - в Ірпені, 2 - в Білій Церкві і по одному в Ворзелі, Васильківському, Білоцерківському, Броварському, Ставищенському та Макарівському районах.