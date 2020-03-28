Чернівецька область хоче заборонити в'їзд пасажирського транспорту, - голова ОДА Осачук

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Чернівецька область хоче заборонити в'їзд пасажирського транспорту, - голова ОДА Осачук

Пропонується ввести особливий режим в'їзду і виїзду, дозволивши рух тільки вантажівкам.

Про це написав у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

Такі заходи необхідні, аби запобігти поширенню коронавірусу та маскимально обмежити людські контакти із сусідніми областями.

Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту, щоб забезпечити функціонування економіки області.

Шановні буковинці, просимо врахувати, що особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня!

Рішення про запровадження обмеженого режиму приймає Державна комісія ТЕБ та НС, тому про час введення таких заходів буде поінформовано додатково".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три особи в Чернівецькій області вилікувалися від коронавірусу, - голова ОДА Осачук

Коронавірус і карантин
Буковина карантин ОДА COVID-19 Осачук Сергій коронавірус
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Топ коментарі
+6 Doctor Solt
Черновицкая область хочет запретить въезд пассажирского транспорта, - глава ОГА Осачук - Цензор.НЕТ 7297
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28.03.2020 19:23
+5 юрий иванов e2d113d8
что бы бараны дома сидели а не по гостям шастали
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28.03.2020 19:24
+4 133133
это называется " я 900 раз трахнусь без презика, а на 901-й раз его одену, шоб СПИД не поймать".

Там уже непонятно, кто кого заразит - баран домашних или домашние барана.

Суки, даже карантин превратили в шоу.
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28.03.2020 19:27
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