Чернівецька область хоче заборонити в'їзд пасажирського транспорту, - голова ОДА Осачук

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Пропонується ввести особливий режим в'їзду і виїзду, дозволивши рух тільки вантажівкам.

Про це написав у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук, інформує Цензор.НЕТ.

"Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ініціює звернення до Державної комісії ТЕБ та НС із пропозицією введення особливого режиму в’їзду та виїзду у Чернівецькій області та заборону міжобласного пересування пасажирського транспорту.

Такі заходи необхідні, аби запобігти поширенню коронавірусу та маскимально обмежити людські контакти із сусідніми областями.

Рух під час дії особливого режиму буде дозволено лише для вантажного транспорту, щоб забезпечити функціонування економіки області.

Шановні буковинці, просимо врахувати, що особливий режим в’їзду та виїзду може діяти до 24 квітня!

Рішення про запровадження обмеженого режиму приймає Державна комісія ТЕБ та НС, тому про час введення таких заходів буде поінформовано додатково".

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