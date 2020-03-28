Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Одним із законопроєктів, які депутати хочуть розглянути на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради стане ініціатива надати вітчизняним медикам застосовувати для лікування коронавірусу препарати, не призначені для боротьби з грипом, але які показали свою ефективність у протидії COVID-19, заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Один із законопроєктів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом. - Ред.). Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти", - заявила Кравчук.
На сьогодні не існує ні специфічних ліків від коронавірусу, ні вакцини від нього. На розробку вакцини може піти, за різними оцінками, від 3 місяців до 2 років.
і не розповідайте що вони бувають різні !
за два тижні ми підвезли два десятки осіб медперсоналу ....
висновки - всі вони поголовно голосували за зеленського та за винятком однієї тітки прибиральниці ( років так 45ти) всі продовжують бути переконаними зелебобиками !
молода дівонька 27ми років яка думає тільки про чоловічі органи і відкрито заявляє, що їй треба вдало заміж , а робота в лікарні це все херня . тітки молодший медперсонал які працюють по двом-трьом лікарням і зарлата яким не настільки важлива, як то що дають ( те що вони самі вимагають з пацієнтів і дають!!!) "вдячні" родичі !
лікарі, які працюють одночасно в Борисі-Феофанії-5ой лікарні ! але таксі Бориса ,їм замовити в падлу, тому що вони просто впевнені ,що їх зобов'язаний безкоштовно підвезти такий ось водій як ми , ну а че ? вони ж медики , а країну до цього пиздецю НАШ ПОРОШЕНКО ДОВІВ !!!!!
РОЗУМІЄТЕ ??????
не ЇХ зеленський за цей рік , а НАШ ПОРОШЕНКО !!!!
і їм пох₴р при якій владі жити і взагалі нехай вже рашка зайде так хоч порядок буде .
везли сьогодні останнього персонажа ,ця тварина травматолог працює в Олександрівській, Військовому госпіталі та в БСП так воно просто
ненавидить Юсупову
за те що та не дає брати гроші з сімей поранених ! за те що зробила їм нормальну їжу в їдальні .
Ненавидить всіх і вся, хто за нормальне життя , тому що операція коштує грошей , і він тепер змушений (!!!!!!!!!) ви розумієте ?
ВИМУШЕНИЙ !!!!! солдат оперувати безкоштовно !!!
ця тварина чесно зізнається ( загалом як і всі інші) що голосувала за зеленського пАтАмучта треба перестати тиснути на медиків і вони повинні за операції отримувати з хворих !
коротше у мене все ! висновки робіть самі ! !
Андрій Старцев ..............
Совсем офуели!