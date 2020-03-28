Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук

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Йдеться про так звані ліки off label, які не повинні б допомагати в лікуванні коронавірусу, але чомусь допомагають.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Одним із законопроєктів, які депутати хочуть розглянути на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради стане ініціатива надати вітчизняним медикам застосовувати для лікування коронавірусу препарати, не призначені для боротьби з грипом, але які показали свою ефективність у протидії COVID-19, заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Один із законопроєктів стосується так званих ліків off label. Ми багато читаємо про це в медіа: в Італії, Іспанії та інших країнах застосовуються ліки, які не повинні були б застосовуватися проти грипу, але вони дають позитивний результат (у боротьбі з коронавірусом. - Ред.). Тому ми хочемо дати можливість українським медикам використовувати ці препарати, якщо пацієнт або його рідні не проти", - заявила Кравчук.

На сьогодні не існує ні специфічних ліків від коронавірусу, ні вакцини від нього. На розробку вакцини може піти, за різними оцінками, від 3 місяців до 2 років.

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