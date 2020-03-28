Одеських медиків, які живуть в області, підвозитимуть до міста на спецавтобусах, - ОДА

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Для медиків в Одеській області організували спеціальні маршрути.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Одеської облдержадміністрації.

"В Одеській області для медичних працівників організували автобусні маршрути. Скористатися транспортом можна, показавши посвідчення медпрацівника. Зараз існує п'ять маршрутів", - зазначили в ОДА.

Управління транспортно-комунікаційної інфраструктури Одеської ОДА також опублікувало погодинний графік руху спецрейсів.

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Нагадаємо, 26 березня в Одеській області лабораторно підтверджено п'ятий випадок зараження коронавірусом.

За даними ЦГЗ, станом на 23:00 27 березня в Україні 310 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За добу виявлено 92 нових випадки.