Держструктури купили майже 15 тисяч тестів на коронавірус на 7,2 млн грн, - Prozorro. ІНФОГРАФІКА

1232

Найбільше тестів купили в Київську, Івано-Франківську та Харківську області. У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях через Prozorro не замовлено жодного тесту.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Prozorro.

Станом на 25 березня, через Prozorro державні структури закупили майже 15 тисяч тестів на суму 7,2 млн грн.



Більшість з них — тести на антитіла (експрес-тести). ПЛР тести, які є найбільш точним методом діагностики COVID-19, купували через Prozorro в Тернополі (150 штук) та Львові (250 штук).



Найбільше тестів на коронавірус купили в Київській (5600), Івано-Франківській (1600) та Харківській області (1400). У Чернівецькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській і Рівненській областях не замовили жодного тесту через Prozorro. Можна припустити, що ці області отримали їх від МОЗ.



Не всі тести для виявлення коронавірусу купували через Prozorro:



◾ 11 березня МОЗ повідомило, що за кошти міністерства закупили майже 20 тис. упаковок швидких тестів на COVID-19, що дозволить протестувати понад 90 тисяч осіб.



◾ 23 березня в Україну з Китаю було доставлено 250 тисяч експрес-тестів, а також ПЛР-тести для діагностики коронавірусу.



Серед найбільших постачальників тестів на Prozorro: КП "Фармація" (2150 тестів), ТОВ "АЛТ УКРАЇНА ЛТД" (2000 тестів), та ТОВ "МЕДБІОАЛЬЯНС" (1816). Усі тести на коронавірус, що є в Україні, іноземного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під приводом коронавірусу Міноборони намагається не допустити компанії, що виграли тендери, постачати харчування в армію, - волонтер Петреня



