Перший випадок COVID-19 зафіксовано в окупованій Луганщині, - правозахисники

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На окупованій частині Луганщині, ймовірно, є перший підтверджений випадок зараження COVID-19.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське радіо, про це повідомляє Східна правозахисна група з посиланням на свої джерела.

Жителя Слов’яносербська, який повернувся з Польщі, шпиталізували із симптомами на COVID-19. Таке рішення прийняли після результатів аналізів з обласної лабораторії.

Нині чоловік в інфекційному відділенні обласної лікарні Луганська.

Правозахисники уточнюють інформацію, додали у Східній правозахисній групі.

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У коментарі Громадському радіо виконавча директорка Східної правозахисної групи Віра Ястребова розповіла, що вони мають інформацію про те, що з окупованої території Луганщини зразки для аналізів направляються до лабораторії Ростові-на-Дону.

Чи мають тести безпосередньо лабораторії на окупованій частині Луганщини, поки що невідомо.

Нагадаємо, за оперативною інформацією уповноваженого Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вже близько 800 людей звернулися за допомогою у зв'язку з гострою респіраторною вірусною інфекцією. "З них близько 150 - госпіталізовано з підозрою на наявність пневмонії, зокрема двоє дітей 11 і 13 років перебувають під наглядом лікарів", - повідомила вона 27 березня. За її словами, діагностувати коронавірусну інфекцію на окупованих територіях неможливо через відсутність відповідних тестів у лікарнях.