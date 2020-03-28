Зеленський змінив положення про Генштаб ЗСУ, - указ

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Тепер Генеральний штаб подає Стратегічний план застосування Збройних сил на розгляд головкому ЗСУ, керується його наказами і директивами.

Відповідний указ №122 / 2020 президент Володимир Зеленський підписав 27 березня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт глави держави.

Генштаб здійснює стратегічне керівництво Збройними силами та іншими силами оборони, які залучаються до виконання завдань із гарантування національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій і Луганській областях.

Генеральний штаб у своїй діяльності керується наразі як Конституцією і законами України, актами президента і Кабінету міністрів, постановами Верховної Ради, наказами і директивами Верховного головнокомандувача ЗСУ, наказами і директивами Міністерства оборони України і міністра оборони, так і наказами і директивами головнокомандувача ЗСУ.

Основними завданнями Генерального штабу є участь у формуванні та реалізації державної політики в сфері оборони, стратегії воєнної безпеки, оборонному плануванні заходів із розвитку Збройних сил; здійснення планування оборони держави в межах повноважень, координація та контроль виконання завдань у сфері оборони різними органами влади; стратегічне планування і застосування (раніше було "управління застосуванням") Збройних сил і інших складових сил оборони; організація підготовки ЗСУ до виконання покладених на них завдань, координація і контроль підготовки інших складових сил оборони до виконання завдань; планування заходів, спрямованих на розвиток, технічне оснащення, всебічне забезпечення і підтримання можливостей ЗСУ, здійснення контролю стану готовності до виконання завдань з оборони держави ЗСУ та інших сил оборони, які сплановані для передання в підпорядкування головкому Збройних сил.

Генштаб продовжує брати участь в оцінці рівня військових загроз національній безпеці України; здійснює оцінку військово-стратегічної обстановки в інтересах планування оборони держави, застосування Збройних Сил України та інших сил оборони; здійснює аналіз і прогноз тенденцій розвитку засобів збройної боротьби, форм і способів її ведення, оцінку обстановки в районах можливих дій ЗСУ.

Генштаб здійснює розробку проекту Стратегічного замислу застосування Збройних Сил України та інших сил оборони для відбиття збройної агресії, і Стратегічного плану застосування ЗСУ, який представляє на розгляд головкому ЗСУ разом із проектом відповідного спільного наказу міністра оборони України і головкому ЗСУ (раніше - міністру оборони разом із проектом відповідного спільного наказу Міністерства оборони та Генерального штабу).

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Генеральний штаб української армії організовує планування територіальної оборони України, здійснює координацію і контроль над підготовкою інших складових сил оборони, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до виконання завдань у сфері оборони; планує заходи щодо оперативного обладнання території держави.

Він також організовує підготовку до застосування військових частин Збройних сил для реагування на терористичні акти в повітряному просторі, в територіальних водах України, припинення діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп і злочинних організацій; планування операцій ЗСУ та інших сил оборони в кіберпросторі.

Генштаб нині готує пропозиції про участь національних контингентів і національного персоналу ЗСУ в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки, а не гарантує підготовку і участь.

Також Генштаб в особливий період забезпечує діяльність вищого колегіального стратегічного органу військового керівництва обороною держави у разі його створення (раніше йшлося про Ставку Верховного Головнокомандувача ЗСУ); здійснює в межах повноважень виконання заходів з мобілізації і демобілізації в ЗСУ та інших силах оборони; здійснює у взаємодії з Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України управління телекомунікаційними мережами через спеціальний національний центр.

Генеральний штаб забезпечує здійснення безпосереднього військового керівництва Збройними силами України головнокомандувачем ЗСУ (раніше було, Генштаб здійснює свої повноваження безпосередньо та через органи військового управління ЗСУ).

При цьому серед основних завдань Генштабу прибрані підпункти про здійснення моніторингу та аналізу космічної обстановки в інтересах Збройних сил і інших сил оборони для виконання завдань з оборони держави; організовує і здійснює контроль у межах повноважень за виконанням у Збройних силах заходів щодо захисту військ і об'єктів від засобів повітряного нападу.

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Наразі Генштаб не провадить організацію заходів щодо морально-психологічного забезпечення підготовки та застосування ЗСУ; гарантування правопорядку і дотримання військової дисципліни в армії; забезпечення заходів щодо збереження життя і здоров'я особового складу; не бере участі в виконанні завдань з протимінної діяльності; не організує в ЗСУ комплексного виконання завдань радіоелектронної боротьби і забезпечення радіоелектронного захисту; не провадить організацію радіаційного, хімічного, біологічного захисту та екологічної безпеки в армії, організацію навігаційного забезпечення і виконання комплексу топографо-геодезичних і картографічних робіт в інтересах забезпечення обороноздатності та безпеки України, а також при виконанні заходів землеустрою земель оборони.

До основних завдань Генштабу тепер не належать виконання заходів з утримання, експлуатації, відновлення (ремонту) озброєння і військової техніки, зберігання і використання боєприпасів, ракет та іншого військового майна для потреб армії; виконання заходів забезпечення живучості, вибухо- і пожежної безпеки арсеналів, центрів забезпечення, баз і складів ЗСУ; функції з логістичного та медичного забезпечення армії, обліку, закріплення і списання військового майна.

Також серед основних завдань Генштабу більше немає співпраці зі збройними силами інших держав і міжнародними організаціями з безпеки.