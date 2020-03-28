На Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує відновлення економіки - директор ЄБРР у країнах Східної Європи Патроне

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Європейський банк реконструкції і розвитку прогнозує скорочення українського ВВП.

Про це заявив директор ЄБРР у країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Загалом ми прогнозуємо скорочення ВВП, яке також викличе скорочення податкових надходжень. Вкупі з погашенням зовнішнього боргу у 2020-му році це робить завершенням переговорів щодо кредитного фінансування з боку МВФ абсолютним пріоритетом для влади України", - відзначив Патроне.

За повідомленнями ЗМІ, днями президент України Володимир Зеленський заявив про переговори зі Світовим банком, МВФ та ЄБРР про фінансову допомогу.

"Загалом, разом зі Світовим банком і ЄБРР ми можемо отримати мінімум $10 млрд", - заявив Володимир Зеленський.

Експерти прогнозують, що у випадку продовження карантину в Україні на декілька місяців ВВП України у 2020-му році впаде на 9%, а курс гривні може сягнути 35 гривень за долар. При цьому експерти розраховують на те, що Україна отримає допомогу від Міжнародного валютного фонду (МВФ).

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За словами директора ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу, в організації базовим сценарієм розвитку ситуації вважають наступне: на Україну чекає короткотермінова рецесія, за якою послідує різке відновлення економіки, якому сприятимуть інвестиції у державний сектор. На думку Патроне, банківська система перебуває у гарному стані для подолання викликів.

Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості

Кілька факторів, за словами Патроне, визначать особливості того, як коронавірус позначиться на економіці України.

"Шок ланцюжка постачання та збуту на Україні можливо позначиться менш гостро, ніж на інших економіках, бо Україна ще не завершила процес інтеграції до глобального ланцюжка доданої вартості, - заявив Патроне. - Україна відчує наслідки споживацького шоку. Він стане результатом зменшення попиту всередині країни та стандартного попиту".

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За словами Патроне, Україна як експортер товарів відчує наслідки цінового шоку на товарних ринках. Невпевненість на глобальному ринку також вплине не девальвацію гривні та на збільшення ставки євробондів.

Нагадаємо, представники аналітичних центрів, українського бізнесу і Офісу президента домовилися створити відкриту платформу для розробки рішень, які можуть впливати на економічні виклики, пов'язані з поширенням коронавірусу і введенням карантину.