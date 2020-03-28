Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук

1522 41
Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук

На позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроєкт про підтримку малого і туристичного бізнесу, найбільш постраждалого від пандемії коронавірусу.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз фіналізується і, я думаю, найближчим часом буде зареєстрований компромісний законопроєкт від більшості фракцій і груп. Він стосується економічної підтримки найбільш постраждалих бізнесів. Це, насамперед, туристична галузь, малий бізнес - ті, які страждають насамперед", - сказала Кравчук. 

Документом, за словами депутата, надаються різні податкові пільги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент хоче дозволити лікарям використовувати для лікування коронавірусу ліки, які не призначені для боротьби з грипом, - "слуга народу" Кравчук

"Там будуть податкові пільги, зокрема окремий пункт, який стосується спиртової галузі, щоб виробники антисептиків отримали ослаблення з акцизу до 31 травня цього року, попередньо", - додала заступник голови фракції "Слуга народу".

Читайте також: "Слуга народу" виступає за проведення засідання у залі Ради, а не у дворі або на стадіоні, - заступниця голови фракції Кравчук

Коронавірус і карантин
бізнес законопроект карантин малий бізнес Слуга народу Кравчук Євгенія COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12 Владимир Ершов e41b99fb
Сто процентов, Бенины отрасли самые пострадавшие.
показати весь коментар
28.03.2020 20:24
+11 cloud2009 26ea8082
и Ахметова....




K0५EGAR

@Rage4oK

·7 ч

Тут чувак, купивший себе месяц назад королевский дворец за 200 млн еуро предупредил кредиторов о дефолте. Я так понимаю, спасать это говно будет бюджет Украины. Как всегда, в принципе.

Рада рассмотрит на внеочередном заседании проект закона о поддержке наиболее пострадавших отраслей бизнеса, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 3983
показати весь коментар
28.03.2020 20:26
+6 Владимир Пономаренко 2f5552a6
А народ эти долбаные слуги не хотят поддержать? Наголосовали деьилы!
показати весь коментар
28.03.2020 20:24
Дивитись коментарі