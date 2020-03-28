Рада розгляне на позачерговому засіданні проєкт закону про підтримку найбільш постраждалих галузей бізнесу, - "слуга народу" Кравчук

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На позачерговому засіданні Верховної Ради буде розглянуто законопроєкт про підтримку малого і туристичного бізнесу, найбільш постраждалого від пандемії коронавірусу.

Про це заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз фіналізується і, я думаю, найближчим часом буде зареєстрований компромісний законопроєкт від більшості фракцій і груп. Він стосується економічної підтримки найбільш постраждалих бізнесів. Це, насамперед, туристична галузь, малий бізнес - ті, які страждають насамперед", - сказала Кравчук.

Документом, за словами депутата, надаються різні податкові пільги.

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"Там будуть податкові пільги, зокрема окремий пункт, який стосується спиртової галузі, щоб виробники антисептиків отримали ослаблення з акцизу до 31 травня цього року, попередньо", - додала заступник голови фракції "Слуга народу".

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