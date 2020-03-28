Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство

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Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство

Літак з українцями вилітає з Нью-Йорка до Києва в суботу, 28 березня.

Як повідомили Голосу Америки в посольстві України в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Київ" зареєстровано 354 пасажири, виліт заплановано на 15:00 (21:00 за київським часом), передає Цензор.НЕТ.

Українська сторона "дозволила здійснити разову посадку" для цього спеціального рейсу Міжнародних Авіаліній України, який був сформований ще тиждень тому, повідомили у посольстві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З Австрії вилетів спецрейс з евакуйованими українцями

Зазначимо, що на електронному табло аеропорту Бориспіль зазначено чотири рейси, які прилітають 29 березня: з Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авіва і Дохи.

Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство 01

Нагадємо, 28 березня у звязку з поширенням коронавірусу, Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

26 березня перший спеціальний рейс МАУ вивіз із США в Україну 354 особи. Всього в українське посольство у Вашингтоні надійшло близько тисячі заявок.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.

Коронавірус і карантин
карантин посольство України США евакуація COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Dnipro 75ed19bb
На месячную изоляцию не выходя из самолета
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28.03.2020 20:42
+3 Kiev_Kiev_777
мы всех тифозных принимаем....самая дурная нация Украина разрешила разовую посадку самолета с украинцами из США, - посольство - Цензор.НЕТ 7482
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28.03.2020 20:45
+2 Скромный Кролик
как трогательно
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28.03.2020 20:55
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