Україна дозволила разову посадку літака з українцями із США, - посольство

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Літак з українцями вилітає з Нью-Йорка до Києва в суботу, 28 березня.

Як повідомили Голосу Америки в посольстві України в США, на спецрейс МАУ "Нью-Йорк - Київ" зареєстровано 354 пасажири, виліт заплановано на 15:00 (21:00 за київським часом), передає Цензор.НЕТ.

Українська сторона "дозволила здійснити разову посадку" для цього спеціального рейсу Міжнародних Авіаліній України, який був сформований ще тиждень тому, повідомили у посольстві.

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Зазначимо, що на електронному табло аеропорту Бориспіль зазначено чотири рейси, які прилітають 29 березня: з Нью-Йорка, Бангкока, Тель-Авіва і Дохи.

Нагадємо, 28 березня у звязку з поширенням коронавірусу, Україна закрила кордони, щоб припинити пасажирське сполучення з іншими країнами.

26 березня перший спеціальний рейс МАУ вивіз із США в Україну 354 особи. Всього в українське посольство у Вашингтоні надійшло близько тисячі заявок.

Міністерство закордонних справ звернулося до всіх громадян України за кордоном з проханням не купувати квитки на рейси після 27 березня і розглянути можливість залишитися на час карантину.