В'їзд до Вінниці обмежили через коронавірус

5068 24
В'їзд до Вінниці обмежили через коронавірус

З 20:00 суботи, 28 березня, в місто можна в'їхати з київського, немирівського і хмельницького напрямків.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку поліції Вінницькій області в фейсбуці.

"Увага! Сьогодні, 28 березня, з 20.00 год. будуть обмежені в’їзди в м. Вінницю.

Водіям в’їхати у місто можна буде з київського, немирівського та хмельницького напрямків.
Відповідно до протоколу №14 від 27.03.2020 р засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на в’їздах у обласний центр працюють карантинні пости, на яких несуть службу поліцейські, медики, представники ДСНС та Нацгвардії. Водіїв попереджають про карантинні заходи, робитимуть скринінг температури водіям та пасажирам та дезінфекцію транспортних засобів.

Також читайте: Чернівецька область хоче заборонити в'їзд пасажирського транспорту, - голова ОДА Осачук

Такі заходи запровадженні з метою недопущення поширення вірусу COVID-19 на території міста та області.
Звертаємося до громадян з проханням з порозумінням поставитись до тимчасових незручностей, пов’язаних з карантинними заходами, обмежити своє пересування та без нагальної потреби залишатись вдома. Від цього залежить ваше життя та здоров’я", — додали в поліції.

Вїзд до Вінниці обмежили через коронавірус 01

Коронавірус і карантин
Вінниця карантин Нацполіція COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2 cloud2009 26ea8082
да нормально все - как заказывали...
пускай малоросня на хлеб мажет более тонким слоем...
показати весь коментар
28.03.2020 20:59
+2 АЛЕКС БОС
Зелёные наживаются на беде! БАРЫГИ!!!
показати весь коментар
28.03.2020 20:59
+2 Ksenia VB
Въезд в Винницу ограничили из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 982
показати весь коментар
28.03.2020 21:18
Дивитись коментарі