Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців

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Кількість жертв коронавірусу в Італії перевищила 10 000 осіб, за останню добу померли 889 італійців

Смертність від коронавірусу в Італії в суботу перевищила 10 000 осіб. Кількість людей, які вмирають щодня, залишається практично стабільною.

Про це повідомили органи охорони здоров'я Італії, інформує Цензор.НЕТ  із посиланням на Bloomberg.

Всього в країні заражені коронавірусом 92 472 особи.

"Італійський вірусний тренд показує, що крива (зростання кількості заражень. - Ред.)зараз перебуває в лінійній фазі і перестає рости експоненціально, з щоденним збільшенням загальної кількості випадків захворювання приблизно на 7%", - сказав Лоренцо Прегліаско, співзасновник дослідницької компанії YouTrend. "Смертність залишається дуже високою, хоча її важко оцінити правильно, адже багато випадків, ймовірно, не входять до статистики".

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Прем'єр-міністр Джузеппе Конте має намір продовжити жорсткий карантин на два тижні понад установлений строк 3 квітня, повідомляє газета Corriere della Sera.

Темпи поширення вірусу сповільнилися через три тижні після того, як в Італії була практично повністю зупинена економічна активність. Уряд готує пакет в сумі 25 мільярдів євро.

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Тим часом преса повідомляє про економічні труднощі і провісників соціальних хвилювань в бідних регіонах на півдні країни. Так, за повідомленнями декількох ЗМІ, в Палермо на Сицилії люди намагалися робити набіги на супермаркети, відмовляючись платити. Зараз входи в найбільші супермаркети міста патрулює поліція.

Коронавірус і карантин
Італія карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+13 Михаил МК
Господи, мир праху и упокой их души.
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28.03.2020 21:25
+12 olele


Трясця ім. Босха@UkrPereiro 1 ч

1. В Тернопольской области, где вспышка коронавируса, обеспечение госпиталя на себя взяли меценаты и волонтёры.
2. АП купили себе новый Медседес за 3 мнл.
Две новости, комбинация которых, вызывает ненависть к государству.
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28.03.2020 21:31
+10 abc123
По итогам 2019 года, коэффициент смертности в Италии составляет 10,6 ( кол-во смертей в год на 1000 человек). Население Италии 60,5 млн жителей. Это означает, что за март там должно умереть около 54000 человек ( без всякого вируса ). Вот теперь очень хочется посмотреть итоговые цифры по марту, особенно в сравнении с соответствующим периодом за несколько предыдущих лет. Только после этого надо начинать хвататься за валидол или сразу сигать головой вниз с крыши!
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28.03.2020 22:24
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