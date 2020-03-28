Кваліфкомісія адвокатів відмовилася покарати Портнова за загрози прокурору. ДОКУМЕНТ

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Київської області відмовилася залучити колишнього заступника голови АП Януковича Андрія Портнова до відповідальності за погрози працівнику Офісу генерального прокурора Олександру Божку.

Про це сказано в рішенні комісії від 26 лютого, яке є у журналістів "Слідство.Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ.

В порушенні дисциплінарної справи за скаргою Божка Олександра Сергійовича (…) стосовно адвоката Портнова Андрія Володимировича (…) — відмовити у зв’язку з відсутністю ознак дисциплінарного проступку з боку адвоката", — йдеться у документі.

Під час розгляду скарги комісія також отримала свідчення самого Андрія Портнова. Той вкотре підтвердив, що це саме він писав образливі повідомлення з погрозами прокуророві Олександру Божку, утім, на його думку, це листування "несло винятково приватний характер між двома чоловіками". Також ексчиновник звинуватив Божка у "фальсифікації" кримінального провадження, у якому той фігурує.

"Генеральна прокуратура за часів Порошенка і особисто він, протягом останніх п’яти років фальсифікували відносно мене кримінальні справи, а також поширювали недостовірну інформацію, яка порушувала мої особисті немайнові права", — повідомив Портнов.

Водночас, у Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури зазначили, що дії Андрія Портнова щодо прокурора Божка, відповідно до рішення ради прокурорів, можуть бути кримінальним правопорушенням.

"Рішенням Ради прокурорів (…) дії щодо скаржника визнано як погрози, що може вказувати на ознаки інших видів правопорушень, зокрема, передбаченого статтею 345 Кримінального кодексу України (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, карається громадськими роботами або позбавленням волі до трьох років. — Ред.).

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"Слідство.Інфо" раніше розповідало, що троє працівників Генеральної прокуратури неодноразово отримували повідомлення із брутальними образами і погрозами з номера Андрія Портнова.

Зокрема, кілька разів такі повідомлення надходили прокурору Генпрокуратури (нині Офіс генерального прокурора. — Ред.) Олександрові Божку, який керував кримінальним провадженням, де фігурував експосадовець. Наприкінці листопада минулого року Божко поскаржився на дії Андрія Портнова у Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури Київської області, після чого вкотре отримав повідомлення з погрозами від ексчиновника.

Зазначимо, що раніше розслідування за фактом погроз прокурору від Андрія Портнова вело Державне бюро розслідувань. Усередині листопада минулого року з власних джерел "Слідство.Інфо" дізналося, що в ДБР провадження забрали і передали до Служби безпеки. Наразі в СБУ триває розслідування.

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