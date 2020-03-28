У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр

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У 23 пацієнтів у Вінницькій області підтверджено коронавірус, - обласний лабцентр

Станом на 19:00 28 березня COVID-19 лабораторно підтвердили у 23 жителів Вінницької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницького обласного лабораторного центру МОЗ.

"На території області зареєстровано 78 підозр на COVID-19. У 23 випадках виявлено коронавірус, зокрема у 2 дітей. Зразки матеріалів ще від 16 хворих досліджуються", - йдеться в повідомленні.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані: місто Вінниця - 18, місто Ладижин – 1, Вінницький район – 1, Липовецький район – 1, Чернівецький район – 1, Жмеринський район - 1.

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У 39 випадках діагноз лабораторно не підтверджений.

Нагадаємо, за даними ЦГЗ, за станом на 10:00 28 березня в Україні 311 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 16 було у Вінницькій області.

Коронавірус і карантин
Вінницька область карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
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У 23 пациентов в Винницкой области подтвержден коронавирус, - областной лабцентр - Цензор.НЕТ 6490
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28.03.2020 21:59
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У 23 пациентов в Винницкой области подтвержден коронавирус, - областной лабцентр - Цензор.НЕТ 8788
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28.03.2020 22:08
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Устал перечислять зашквары этих блядей- угондонили экспорт укреплением гривн на фоне выпуска ОВГЗ, распродали респираторы за границу перед эпидемией с резервов, пропиарились на эвакуации из Китая неск десятков человек,а сейчас дес.тысяч пропускают из Европы без всякого карантина ..............
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28.03.2020 22:09
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