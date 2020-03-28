В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

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В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 22:00 28 березня в Україні за результатами лабораторних досліджень підтверджено 356 випадків COVID-19. До цього часу від коронавірусу померли 9 осіб, видужали - п'ятеро.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.

"Протягом доби отримано 47 позитивних результатів ПЛР-дослідження на нову коронавірусну інфекцію", - сказано в повідомленні.

Всього зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. П'ятеро людей вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в їх організмі.

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Одна лише вірусологічна референс-лабораторія ЦОЗ досліджувала понад 1200 зразків. Крім того, зразки досліджують і обласні лабораторні центри, підкреслили в ЦГЗ.

"В Україні аналізують не тільки зразки людей, яким встановлено підозру, але і контактних осіб", - сказано в повідомленні


В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ 01

В Україні підтверджено 356 випадків COVID-19, за добу виявили 47 нових випадків, - МОЗ 02

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я ЦГЗ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+17 Иллария Соняшникова
Бережіть себе і інших.

В Украине подтверждено 356 случаев COVID-19, за сутки обнаружили 47 новых случаев, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3735
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28.03.2020 22:39
+10 Ksenia VB
якби тестували всі підозрілі випадки, то познаходилось би кілька тисяч хворих.
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28.03.2020 22:36
+6 Sash Fil
За последних пару дней много заехало людей. Думаю, через неделю будет трэш(((( Дай Бог, чтоб я ошибался!
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28.03.2020 22:43
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