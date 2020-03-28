Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР

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Заради "підвищення розкриття" двоє поліцейських Запоріжжя пропонували в'язням "зізнатися" у неважких злочинах в обмін на наркотики, - ДБР

До суду направлено обвинувальний висновок у відношенні слідчого і оперуповноваженого одного з районних відділів поліції Головного управління Нацполіції в Запорізькій області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань,  правоохоронці обвинувачуються у притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному зі штучним створенням доказів та примушуванні давати показання (ч. 2 ст. 372 та ч. 1 ст. 373 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі.

Слідством встановлено, що поліцейські, для підвищення особистих показників у розкритті злочинів, домовилися із особами, які утримувались в установах виконання покарань, про визнання провини у скоєнні нетяжких злочинів в обмін на наркотичні речовин.

У подальшому правоохоронці вигадували заяви від громадян про скоєння щодо них злочинів та вносили ці відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Після цього вони фальсифікували процесуальні документи: протоколи слідчих та процесуальних дій, повідомлення про підозру та скеровували вигадані справи до суду.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснювала прокуратура Запорізької області. Оперативний супровід – Управління СБУ в Запорізькій області.

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У разі доведення вини, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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Топ коментарі
+4 Татьяна Лайф
Припорошенко такогонебыло
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28.03.2020 23:04
+3 Лысый коротышка
... Вони не погодилися і рівень злочинності впав на 30% (див. новину знизу)
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28.03.2020 23:02
+3 Дорогой Я
Хорошая новость за сегодня, хоть и вчерашняя, но раньше мне не попадалась:

Северная Македония официально стала членом НАТО. Ранее из-за спора о названии страны соседняя Греция блокировала начало переговоров о вступлении этой страны в Североатлантический Альянс.

Несмотря на все старания России Северная Македония в пятницу, 27 марта, официально стала 30-м членом Североатлантического альянса.

"Северная Македония теперь является частью семьи НАТО, семьи с 30 наций и более одного миллиарда человек. Семьи, основанная на уверенности, что с какими вызовами мы не сталкивались, мы сильнее и более защищенными вместе", - заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

И уже от себя лично: мои поздравления. СМЕРТЬ КАЦАПАМ!
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28.03.2020 23:06
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