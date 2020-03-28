РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця

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РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця

Російська Федерація намагається використовувати пандемію коронавірусу для скасування санкцій.

 Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця написав у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія в ООН намагається використати пандемію для скасування санкцій. Санкції проти Росії вводилися не через коронавірус, а через грубе порушення Статуту ООН та інших норм МП. Вони ніяк не обмежують гуманітарну допомогу, за яку так розхвилювалися в Кремлі", - підкреслив Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця 01

Як повідомляє Укрінформ, Росія запропонувала Генасамблеї ООН прийняти так звану "декларацію про солідарність" в боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони введені не під егідою Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів країн "Групи 20" зняти санкції, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни.

Санкції проти Росії Коронавірус і карантин
карантин ООН санкції Кислиця COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 Дорогой Я
Наглость путиноидов просто зашкаливает: при этом большевистские ублюдки не пропускают транзитом гуманитарные медпрепараты для Украины, недавно опять воровали украинский газ возле Одессы, прикрываясь кораблем с бурятской солдатней...
Кислица обязан был бы проинформировать ООН об инциденте и потребовать ужесточения санкций, но, похоже, он, зельц и ермак одна команда по распродаже Украины.
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28.03.2020 23:32
+5 Семен Шкаралупа
Так воно й є: "Друзья Путина" заставили Италию принять бесполезную "помощь" России против COVID-19
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28.03.2020 23:35
+4 т р у д а р ь
Примус! Признание Америки! Москвошвея! Примус! Пивная! Еще парочку! Буржуи! Не толкайся, подлец, слезай с подножки! Я тебе покажу, твою мать!
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28.03.2020 23:29
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