РФ намагається добитися скасування санкцій, які жодним чином не обмежують гуманітарну допомогу їй, - Кислиця

1514

Російська Федерація намагається використовувати пандемію коронавірусу для скасування санкцій.

Про це постійний представник України при ООН Сергій Кислиця написав у твіттер, інформує Цензор.НЕТ.

"Росія в ООН намагається використати пандемію для скасування санкцій. Санкції проти Росії вводилися не через коронавірус, а через грубе порушення Статуту ООН та інших норм МП. Вони ніяк не обмежують гуманітарну допомогу, за яку так розхвилювалися в Кремлі", - підкреслив Кислиця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спроби Росії скасувати санкції на тлі коронавірусу безперспективні, - глава МЗС Австрії Шалленберг

Як повідомляє Укрінформ, Росія запропонувала Генасамблеї ООН прийняти так звану "декларацію про солідарність" в боротьбі з коронавірусом, яка зобов'язує країни-члени відмовитися від міжнародних санкцій, якщо вони введені не під егідою Ради безпеки ООН.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав лідерів країн "Групи 20" зняти санкції, які заважають доставці продовольства і медичної допомоги в різні країни.