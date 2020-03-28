Майже 20 затриманих і двоє засуджених, - Нефьодов розповів про покараних за його каденцію нечесних митників

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Майже 20 затриманих і двоє засуджених, - Нефьодов розповів про покараних за його каденцію нечесних митників

За час каденції голови Митної служби Максима Нефьодова затримані десятки нечесних митників.

Про це він сказав у програмі "Суботнє інтерв'ю" на Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Було, здається, лише два випадки, коли провина була доведена, і хтось таки отримав цей вирок".

"Але якщо казати про затримання, якщо казати про ті справи, які відкриваються, то якраз активна співпраця з ДБР, СБУ, з Нацполіцією призводить до того, що тільки за цих 100 днів роботи таких випадків вже було майже 20", – сказав Нефьодов.

"Я ще раз кажу, що я не пишаюся цим. Я не хочу займатися тим, аби тільки вичищати когось у своїх рядах або, тим паче, впадати у неправильну риторику про те, що всі митники є погані. Це точно не так. Я перший, хто готовий захищати сумлінних і патріотичних наших працівників. Але з тими, хто не розуміє ні натяків, ні безпосередніх  команд і думає, що все буде продовжуватися так, як і раніше, не тільки будемо прощатися, але й сподіваюся, що ці люди будуть сидіти", – наголосив він.

Нагадаємо, 8 грудня 2019 року в Україні розпочала свою роботу "Нова митниця". За словами її голови Максима Нефьодова, за перші 100 днів звільнені 500 найбільш одіозних митників, запрацювали 7 сканерів на пунктах пропуску в Ягодині, Краковці, Раві-Руській, Шегинях, Ужгороді, Чопі та Порубному, з'явилась онлайнова система скарг, онлайн-калькулятор розрахунку вартості розмитнення авто, проведено перший відкритий електронний аукціон через Prozorro.Продажі, ДМСУ відновила співпрацю з донорами.

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Топ коментарі
+7 Володимир Мик
Да там все 99,9% таможенников - коррупмированные.
Можно подумать, кто то из таможенников честно живёт лишь на одну зарплату.
Достаточно посмотреть на дома таможенников, что бы понять чем они занимаются на границе.
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28.03.2020 23:49
+4 Ali Hasan
Відомо, що вся митниця корумпована, а не окремі митники. Якщо міняти, то міняти всіх починаючи з голови цієї служби.
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28.03.2020 23:58
+3 Михаил Торо
Значит -0. А должно быть от 2000 человек , как минимум .
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28.03.2020 23:59
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