За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

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За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

Командування Об'єднаних сил (ОС) із розумінням ставиться до забезпечення критичних гуманітарних потреб громадян і в разі виникнення важливих життєвих обставин дає дозвіл на перетин лінії розмежування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС.

Зокрема, цього тижня було прийнято понад 120 таких індивідуальних рішень.

Переважно підставами для пропуску громадян були важкі хвороби батьків, смерть рідних і необхідність возз'єднання сімей. Однак представники незаконних збройних формувань РФ вважали, що такі обставини не є вагомими, і не пропускали людей далі.

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Командування ОС рекомендує громадянам утриматися від поїздок через лінію розмежування без петреби.

За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, з 16 березня у зв'язку з карантином через КПВВ на Донбасі пропускали тільки в один бік.

З 22 березня пропуск людей і авто через лінію розмежування тимчасово призупинено на невизначений термін. Однак у разі критично важливих життєвих обставин командувач ООС може приймати окремі рішення щодо пропуску громадян через лінію розмежування.

27 березня на КПВВ "Станиця Луганська" окупанти завернули 7 осіб, протримавши їх до пізнього вечора.

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Операція Об'єднаних сил Коронавірус і карантин
карантин Донбас КПВВ COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Виктор Потоцкий c0ec5c80
За неделю через КПВВ на Донбассе на выезд пропустили 120 человек, но оккупанты заворачивали людей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 7909
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29.03.2020 00:46
+2 whitehanter
...это называется ползучая оккупация...так кацапье, по тихой грусти, превращает линию разграничения в границу... За неделю через КПВВ на Донбассе на выезд пропустили 120 человек, но оккупанты заворачивали людей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 5287
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29.03.2020 00:27
+2 Анатолий Панасюк
Пускай Сивоха проводником устроится, поможет людям.
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29.03.2020 07:41
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