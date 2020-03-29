Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА

Про це написав у фейсбуці глава Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні близько 19:00 померла жінка. Вона з тих пацієнтів, за якими були позитивні результати тестів лабораторії. 1962 року народження, жителька с. Тинне. Висловлюю співчуття рідним", - написав він.
Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 22:00 суботи, 28 березня, в Україні підтверджено 356 випадків COVID-19. За весь час поширення коронавірусу на території нашої країни від нього померли 9 осіб, одужали п'ятеро.
Такие же как Зеленский и Трам,два лаптя.
Те кто голосовал за ЗЕнедоноска ,мажтесь зеленкой,мы хоть увидем сколько вас идиотов на самом деле.