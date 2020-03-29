Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА

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Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА

Жінці було 58 років. Раніше у неї підтвердили коронавірус.

Про це написав у фейсбуці глава Сарненської районної державної адміністрації Олександр Кохан, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні близько 19:00 померла жінка. Вона з тих пацієнтів, за якими були позитивні результати тестів лабораторії. 1962 року народження, жителька с. Тинне. Висловлюю співчуття рідним", - написав він.

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Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я, станом на 22:00 суботи, 28 березня, в Україні підтверджено 356 випадків COVID-19. За весь час поширення коронавірусу на території нашої країни від нього померли 9 осіб, одужали п'ятеро.

Жінка, хвора на COVID-19, померла на Рівненщині, - РДА 01

Коронавірус і карантин
карантин Рівненщина смерть COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Вася Неважно dd008ec2
Скупили умалешенные ЗЕдибилы,
Такие же как Зеленский и Трам,два лаптя.
Те кто голосовал за ЗЕнедоноска ,мажтесь зеленкой,мы хоть увидем сколько вас идиотов на самом деле.
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29.03.2020 00:36
+13 Виктор Потоцкий c0ec5c80
Женщина, больная COVID-19, умерла на Ривненщине, - РГА - Цензор.НЕТ 8592
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29.03.2020 00:48
+12 admin d5737a2e
Китайцы молодцы, смогли побороть эпидемию только благодаря тотальному карантину. Наши люди тотальный карантин с запретом выходить из дома, поддержат не раньше чем будет по 1000 трупов в день. Страна не пуганных д******ов.
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29.03.2020 00:42
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