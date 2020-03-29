"Вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку", - сім'ї Небесної Сотні

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Громадська організація "Сім'ї Небесної сотні" просить президента Володимира Зеленського повернути Віктору Трепаку керівництво департаментом у справах і "забезпечити можливість продовжити працювати в режимі останнього місяця".

Про це йдеться у зверненні організації у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вимагаємо повернути кураторство департаментом у "справах Майдану" Віктору Трепаку і забезпечити можливість продовжити працювати в режимі останнього місяця. Також вимагаємо відсторонити від "справ Майдану" Андрія Любовича, оскільки він був причетний до переслідування активістів під час Майдану 2013-2014 років, у цьому ми бачимо конфлікт інтересів. У разі незгоди - ми вимагаємо відставки Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора", - сказано в повідомленні.

Родичі Небесної Сотні зазначають, що саме за сприяння Віктора Трепака в останні 3 місяці намітилися позитивні зрушення в "справах Майдану". Вони незадоволені тим, що новий генеральний прокурор Ірина Венедіктова передала керівництво департаментом "справ Майдану" своєму заступнику Андрію Любовичу.

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"Андрій Любович під час Майдану був начальником слідчого управління в прокуратурі Дніпропетровської області. Місцеві прокурори брали участь у затриманнях, арештах і притягненні до відповідальності активістів місцевого Майдану", - сказано в повідомленні.

Родичі загиблих майданівців зазначають, що Венедіктова, будучи керівником ДБР, призначила в цей орган одного з адвокатів Януковича Бабікова.

У ГО вважають, що Венедіктова "фактично змінює вектор розслідування "справ Майдану", передаючи кураторство департаментом людині з антимайданівськими поглядами".

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У п'ятницю, 27 березня, адвокат Масі Найєм заявив про відсторонення заступника Генерального прокурора Віктора Трепака від розслідування справи про вбивство Катерини Гандзюк.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що Трепака не відсторонювали, "його ключові справи ніхто не забирав". При цьому вона підтвердила, що департамент спецрозслідування замість Трепака став курирувати призначений заступником Генерального прокурора Олексій Симоненко.

Віктор Трепак заявив, що подав у відставку і працює до понеділка. "Уже немає сенсу просто", - пояснив він своє рішення.





