У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19

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У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19

Депутата Запорізької облради Геннадія Фукса госпіталізували, у нього підтвердили коронавірус.

Про це Фукс написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Змушений повідомити вам, що попри те, що я максимально намагався дотримуватися карантину, лікарі діагностували у мене захворювання на коронавірус COVID-19. Проходжу зараз курс лікування в лікарні", - повідомив він.

До посту Фукс додав повідомлення із сайту 061.ua про те, що в Запоріжжі госпіталізовано з коронавірусом чоловіка, який нещодавно прилетів з Ізраїлю.

"Чоловіка госпіталізовано в обласну інфекційну лікарню, стан середньої тяжкості", - сказано в повідомленні.

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Станом на вечір 28 березня в Україні було підтверджено 356 випадків COVID-19. 9 людей померли від цієї хвороби, 5 одужали.

У депутата Запорізької облради Фукса діагностували COVID-19 01

Коронавірус і карантин
Запоріжжя карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+12 Кирилл Лещенко
Вот только не надо радоваться и думать что эта зараза берёт только (или в основном) депутатиков и прочую сволочь. Нет - эта братия просто способна пробиться к якобы доступным бесплатным тестам. У депутата Запорожского облсовета Фукса диагностировали COVID-19 - Цензор.НЕТ 7145
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29.03.2020 01:55
+11 Володимир Мик
Известный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов в своем блоге пишет о том, что история с VIP-палатами ничего нового не открыла.
Все это знали и знают. Есть VIP-ы и есть холопы. VIP-ы, случайно оказавшись на одном пространстве с холопами, вполне справедливо требуют надлежащих для себя условий.
VIP-ы не будут и не должны лежать на обоссанных матрасах по 5 человек в облезлых палатах, где запах мочи дополняется запахом хлорки. VIP-ы никогда не позволяли себе находиться в таких ужасных условиях. Они об этом заботились, а отличие от холопов, которые 28 лет имели медицину обоссанных матрасов и пальцем не ударили, чтобы самим себе обеспечить человеческие условия.
Холопы 28 лет сознательно соглашались на жизнь в сплошном трэше, куда ни плюнь. Более того, холопы на каждых выборах сознательно приводили к власти VIP-ов.
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29.03.2020 02:34
+7 Никита Михайленко
О так вот... Кто может пройти тестрование - тот и болеет...Нафик отправляйте тесты обратно в Китай ! Не хочу болеть...!
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29.03.2020 02:14
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