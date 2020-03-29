Україна перейшла на літній час

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У ніч із 28 на 29 березня Україна перейшла на літній час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед.

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Вперше перехід на літній час здійснили в декількох європейських країнах у 1916 році. Ідея полягає в кращому використанні світлого часу дня. За часів Першої світової війни йшлося про економію вугілля, в пізніші часи - електроенергії.

Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній території або частково. Проте близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

В Україні літній час вперше формально з'явився в 1916 році. Його запровадила Австро-Угорщина, до якої належала західна частина України.