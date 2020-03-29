Відсутність реакції на дефолт "ДТЕК Енерго" - демонстрація слабкості та безпорадності держави, - Бутусов

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Оголошення дефолту найбільшого приватного виробника електроенергії та вугілля в Україні "ДТЕК Енерго", який належить олігарху Рінату Ахметову, є показником слабкості і безпорадності держави.

Про це пише головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Головна подія дня, яка не поступається коронавірусу і законам із пакету МВФ, - це офіційний дефолт "ДТЕК Енерго" - найбільшої приватної компанії-виробника вугілля та електроенергії. ТОВ "ДТЕК Енерго" зупинило дві шахти і збагачувальну фабрику і заявило, що зупиняє дві шахти, збагачувальну фабрику і "призупиняє виплати купона за єврооблігаціями та відсотків за банківським боргом" із 1 квітня!

Якби в Україні був фондовий ринок, зараз би посипалося все, це було б у всіх на вустах.

Якби в Україні працювали правоохоронні органи, прокуратура і суди, то вони б уже були в офісі "ДТЕК Енерго" і ставили запитання менеджменту. Який дефолт, якщо в 2019-му компанія реструктуризувала свої борги і отримала чистий прибуток у 2,55 млрд грн?

Якби в Україні були президент і прем'єр-міністр, яких Рінат Ахметов хоча б трохи боявся і поважав, то він би ніколи не пішов на дефолт і зупинку шахт після купівлі вілли у Франції за 200 мільйонів доларів, і запуску новинного телеканалу з інвестиціями в десятки мільйонів доларів.

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Але нічого цього не буде. Адже олігархи знають краще, ніж будь-хто, наскільки слабка і безпорадна держава.

Логіка Ахметова зрозуміла: він хоче здешевити вартість свого боргу, збити ціни. Простіше це заховати під коронавірусом. Цілковите мовчання і відсутність коментарів влади. Це як розуміти? Прем'єр-міністр, який працював раніше в "ДТЕК", нічого незвичайного не побачив?

Вони влада, у них є інституції, вони визначають для себе правила гри. А у Зеленського є відеоролики і прохання допомогти купити "швидкі допомоги". І з цим олігархи допоможуть, аби і далі не заважав", - підсумовує журналіст.