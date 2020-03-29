На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ (оновлено)

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 22 випадки;

Волинська обл. - 2 випадки;

Дніпропетровська обл. - 6 випадків;

Донецька обл. - 2 випадки;

Житомирська обл. - 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська обл. - 1 випадок;

Запорізька обл. - 11 випадків;

Івано-Франківська область - 41 (3 летальні) випадок;

м. Київ - 82 випадки;

Київська обл. - 45 випадків

Кіровоградська обл. - 4 випадки;

Львівська обл. - 5 випадків;

Луганська обл. - 2 випадки;

Одеська обл. - 8 випадків;

Полтавська обл. - 1 випадок;

Рівненська обл. - 9 випадків (2 летальні);

Сумська обл. - 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська обл. - 57 випадків (1 летальний);

Харківська обл. - 1 випадок;

Херсонська обл. - 1 випадок;

Хмельницька обл. - 1 випадок;

Черкаська обл. - 46 випадків;

Чернівецька обл. - 59 (1 летальний) випадків;

Чернігівська обл. - 1 випадок.

Загалом зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Випадки з Дніпропетровщини та Миколаївщини знято з обліку і зареєстровано в Києві.

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