На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ (оновлено)

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За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 22 випадки;
Волинська обл. - 2 випадки;
Дніпропетровська обл. - 6 випадків;
Донецька обл. - 2 випадки;
Житомирська обл. - 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. - 1 випадок;
Запорізька обл. - 11 випадків;
Івано-Франківська область - 41 (3 летальні) випадок;
м. Київ - 82 випадки;
Київська обл. - 45 випадків
Кіровоградська обл. - 4 випадки;
Львівська обл. - 5 випадків;
Луганська обл. - 2 випадки;
Одеська обл. - 8 випадків;
Полтавська обл. - 1 випадок;
Рівненська обл. - 9 випадків (2 летальні);
Сумська обл. - 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. - 57 випадків (1 летальний);
Харківська обл. - 1 випадок;
Херсонська обл. - 1 випадок;
Хмельницька обл. - 1 випадок;
Черкаська обл. - 46 випадків;
Чернівецька обл. - 59 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. - 1 випадок.

Загалом зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Випадки з Дніпропетровщини та Миколаївщини знято з обліку і зареєстровано в Києві.

На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ 01

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На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ 02
На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ 03

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Топ коментарі
+8 Глеб123
На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине, 9 человек умерли, 5 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8484
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29.03.2020 10:39
+4 Корсунский
После массового завоза этой китайской заразы вместе с безмозглыми турыстами-пох.истами и дупомоями уже и в самых богом забытых местах (типа Кировоградщины) вирус появился! Пошла "веселуха" вширь и вглубь, спасибо типа милосердным тупорылым зеленым керманычам - рукожопам.
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29.03.2020 10:51
+3 aquarius580 .
Да ладно вам. Даже корь не имеет такой заразности.
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29.03.2020 10:49
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