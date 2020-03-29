За суботу, 28 березня, в Україну повернулися понад 16 тисяч громадян, - прикордонники

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За суботу, 28 березня, в Україну повернулися понад 16 тисяч громадян, - прикордонники

Пасажиропотік на кордоні зменшився більш ніж удвічі, хвиля повернень українців на Батьківщину спала.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили щонайменше 22 тисячі пропускних операцій. Більшість (понад 16 000) - це пропуск громадян України з-за кордону. Ці показники більш ніж удвічі нижчі, ніж попередньої доби", - сказано в повідомленні.

Станом на ранок неділі на кордоні немає ні черг з осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки, додали в ДПСУ.

Також за суботу Україну покинули 5,3 тис. іноземців.

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"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування щодо  стану здоров'я понад 16 000 людей. Особам, які прибули в Україну встановленим порядком, оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - додали в ДПСУ.

Коронавірус і карантин
Держприкордонслужба кордон карантин українці COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Егор Матвеевич
А по закону же 28 марта уже нельзя заезжать. Опять наибали народ? Не пропускайте в страну ни одного батрака или туриста - пусть остаются там, куда заехали на свой страх и риск. Раз на дорогу деньги есть, то и пересидеть карантин тоже смогут там, где он их застал. В крайнем случае денег им выделите на еду, но в страну не пускайте эту пакость - из них же никто то письменное обязательство не соблюдает и намеренно заражают всех остальных.
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29.03.2020 10:56
+3 Сергей Ворчун
Факт - вирус в Украину пришел через границу, но нет ни одного заболевшего погранца.
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29.03.2020 10:56
+2 Александр Иванов 29ff5b68
Люди, возвращайтесь вирус без подпитки сдохнет, а деньги уже потрачены.
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29.03.2020 10:52
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