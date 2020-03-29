Коронавірус виявили у 6-місячної дитини з Умані

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Коронавірус виявили у 6-місячної дитини з Умані

В Умані Черкаської області діагноз COVID-19 підтверджено в 6-місячної дитини.

 Про це повідомив у фейсбуці міський голова Умані Олександр Цебрій, інформує Цензор.НЕТ.

"На 9:00 29.03 в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих (зокрема одина 6-місячна дитина) з підтвердженим діагнозом COVID-19. В 1 людини підозра, зразки для дослідження відібрано і відправлено до вірусологічної лабораторії центру", - написав він.

Цебрій додав, що ще трьох містян виписали під спостереження після отримання негативного результату аналізу на коронавірус. Загалом під наглядом перебувають 130 осіб, зокрема двоє співробітників "швидкої допомоги".

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Коронавірус виявили у 6-місячної дитини з Умані 01

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+19 Чайка Київ
Який жах. Боже, поможи крихітці
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29.03.2020 10:59
+10 Андерсен a4cbf7de
А чего только про вирус не говорили. Дети не болеют, молодые люди и люди среднего возраста до 50 переболеют и сами не заметят ( на ногах), соплей при болезни не бывает, проблем со "стулом" нет и т.д. и т.п. А теперь все оказалось на оборот.. Или точнее уже ни чего ни кто не знает. В США умер младенец от вируса , гибель ребенка это не просто горе, это катастрофа. Дай Бог выздоровления ребенку из Умани, как и любому другому.
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29.03.2020 11:08
+6 Ma Cherie
Бідна дитинка
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29.03.2020 10:53
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