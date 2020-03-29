Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк

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Влада зобов'язана невідкладно забезпечити вразливі категорії: людей, яким більше 65 років, та соціально незахищених громадян - так званими сейф-боксами із засобами індивідуального захисту.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Головна тема" на телеканалі "Україна" 28 березня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, такі бокси мають містити мінімальні засоби захисту, зокрема дезінфектори та маски.

"Це недорого коштує і це швидко робиться", - додав він.

Яценюк підкреслив, що в нинішніх умовах необхідні дуже швидкі дії з боку української влади: "Насамперед потрібно подбати про людей".

"Уявіть, якщо захворіють медики, які зараз є пріоритетом номер один для держави зокрема. Влада має турбуватися про медиків: про кожного лікаря, про кожну медсестру - адже від їхнього здоров'я, від однієї медсестри чи одного лікаря залежать десятки, а то й сотні життів. А якщо поліцейські перехворіють і перестануть виходити на роботу, хто охоронятиме громадський порядок і безпеку, хто допомагатиме людям?" - наголосив він, додавши, що необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту військових та соціальних працівників.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що офіційна статистика на сайті "Прозорро" показує, що з боку держпідприємства "Медичні закупівлі України", незважаючи на заяви про мільйони масок і захисних костюмів, які мали бути придбані, за останній місяць не здійснено жодної такої закупівлі: "Це безвідповідально".

Крім того, державне замовлення дозволо б підприємствам розвивати бізнес і зайняти працівників.

Він наголосив на необхідності захистити людей, які зараз щодня наражаються на небезпеку: "Це депутати парламенту можуть дискутувати, чи будуть вони збиратися в парламенті голосувати закони, чи не будуть. А поліцейські не можуть. Вони виходять і щодня гарантують безпеку і захищають кожного громадянина".

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