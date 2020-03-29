МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19

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Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання медичної допомоги у разі коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив головний санітарний лікар України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які передбачають певні рекомендації до лікування Covid-19", - сказав Ляшко.

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Він повідомив, що стандарт розміщено на офіційному сайті МОЗ, у ньому міститься низка рекомендацій, які стосуються алгоритму виявлення захворювання, алгоритму роботи екстреної медичної допомоги, епідеміологів. Він також містить правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими з Covid-19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації хворих у важких випадках і середньої тяжкості.

"Специфічного лікування не існує, проводиться симптоматичне лікування", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання COVID-19.