МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19

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МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання медичної допомоги у разі коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив головний санітарний лікар України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які передбачають певні рекомендації до лікування Covid-19", - сказав Ляшко.

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Він повідомив, що стандарт розміщено на офіційному сайті МОЗ, у ньому міститься низка рекомендацій, які стосуються алгоритму виявлення захворювання, алгоритму роботи екстреної медичної допомоги, епідеміологів. Він також містить правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими з Covid-19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації хворих у важких випадках і середньої тяжкості.

"Специфічного лікування не існує, проводиться симптоматичне лікування", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання COVID-19.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я Ляшко Віктор COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+34 Sonic Mars
Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 3302
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29.03.2020 11:26
+18 Дмитрий Кузнецов 824d879e
Зайдите в аптеку и попробуйте купить маски. Вот и всё, что нужно знать о состоянии медицины в стране.
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29.03.2020 11:30
+17 Кирилл Лещенко
оно всегда актуально. это дерьмо портит атмосферу в целом, что пагубно сказывается на всех сферах жизни. Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 2610
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29.03.2020 11:31
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