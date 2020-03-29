Кабмін закінчив роботу над змінами до бюджету 2020 року, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту збережено. Витрати Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, буде спрямовано на людей", - написав він.
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Шмигаль назвав статті, на які спрямують кошти зі Стабілізаційного фонду:
- додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;
- грошова допомога пенсіонерам;
- виплати українцям, які через поширення хвороби і протиепідемічні заходи втратили роботу;
- надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.
"Про деталі інформуватиму після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом Міністрів", - додав він.