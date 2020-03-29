Кількість інфікованих COVID-19 у Москві перевалила за 1 000

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Кількість інфікованих COVID-19 у Москві перевалила за 1 000

На сьогодні в Москві зафіксовано понад тисячу інфікувань коронавірусом COVID-19.

Таку заяву зробив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з поширенням коронавірусу на новій стадії. Зафіксовано вже понад тисячу випадків інфікування у Москві", - написав він у своєму блозі.

Собянін також повідомив, що в суботу в Москві закрилися близько 55 тис. точок харчування і магазинів.

У РФ наразі зареєстровано 1 534 випадки інфікування коронавірусом. Загальна кількість померлих від ускладнень сягнула восьми.

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Нагадаємо, сьогодні до столиці прибув спецпоїзд "Москва-Київ", який доставив понад 700 громадян України, які виявили бажання виїхати з РФ.

Коронавірус і карантин
карантин Москва COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+26 мирко саблич
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29.03.2020 11:44
+25 Fantomas
Тот случай, когда чем больше, тем лучше, весь мир будет ликовать))
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29.03.2020 11:42
+24 Elvic Vic
Я надеюсь , гбгенеральша Светка Хоркина одна из них .

Хочу напомнить, шо эта мокшанско-фсбешная курва на медни заявляла , шо COVID-19 это "божия кара" миру , за то шо обижали Ра$$$$$ею !
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29.03.2020 11:43
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