Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу

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Софі Грегуар-Трюдо розповіла про покращення самопочуття і про те, що лікарі підтвердили, що вона здорова.

Про це Софі Грегуар-Трюдо написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я почуваюся набагато краще і отримала підтвердження одужання від мого лікаря і Міністерства охорони здоров'я", - повідомила вона.

Пані Трюдо подякував усім, хто підтримував її добрими побажаннями, і закликала дотримуватися самоізоляції, але не втрачати зв'язку з рідними і друзями.

"Я твердо вірю, що наука і співчуття допоможуть нам подолати цю кризу", - написала вона.

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Софія Грегуар-Трюдо отримала позитивний результат тесту на коронавірус 13 березня. Її чоловік, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пішов через хворобу дружини в самоізоляцію і весь цей час працював із дому.