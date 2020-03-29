Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу

Про це Софі Грегуар-Трюдо написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я почуваюся набагато краще і отримала підтвердження одужання від мого лікаря і Міністерства охорони здоров'я", - повідомила вона.
Пані Трюдо подякував усім, хто підтримував її добрими побажаннями, і закликала дотримуватися самоізоляції, але не втрачати зв'язку з рідними і друзями.
"Я твердо вірю, що наука і співчуття допоможуть нам подолати цю кризу", - написала вона.
Софія Грегуар-Трюдо отримала позитивний результат тесту на коронавірус 13 березня. Її чоловік, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пішов через хворобу дружини в самоізоляцію і весь цей час працював із дому.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)