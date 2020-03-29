Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу

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Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу

Софі Грегуар-Трюдо розповіла про покращення самопочуття і про те, що лікарі підтвердили, що вона здорова.

Про це Софі Грегуар-Трюдо написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я почуваюся набагато краще і отримала підтвердження одужання від мого лікаря і Міністерства охорони здоров'я", - повідомила вона.

Пані Трюдо подякував усім, хто підтримував її добрими побажаннями, і закликала дотримуватися самоізоляції, але не втрачати зв'язку з рідними і друзями.

"Я твердо вірю, що наука і співчуття допоможуть нам подолати цю кризу", - написала вона.

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Софія Грегуар-Трюдо отримала позитивний результат тесту на коронавірус 13 березня. Її чоловік, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пішов через хворобу дружини в самоізоляцію і весь цей час працював із дому.

Коронавірус і карантин
Канада карантин Трюдо Джастін COVID-19 коронавірус одужання
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Топ коментарі
+9 Andrey Yakovlev 1b311e08
Интересные факты о коронавирусе, понимание которых недоступно наркоманам, зависимым от зомбоящика.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
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29.03.2020 12:14
+7 Cтарий Кінь
А що у цьому дивного? Згідно висновкам статистиків, було б дивно аби вона померла. Нормальна країна з нормальною медициною, відносно молода жінка, з якого дива вона мала померти від коронавірусу, якщо переважна більшість виживає?
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29.03.2020 12:14
+4 Вася Шевченко f77d76ba
додати - і кинулися зразу, і все ж таки перша леді країни
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)
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29.03.2020 12:17
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