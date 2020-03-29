Противник з опівночі двічі обстріляв українські позиції на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

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Противник з опівночі двічі обстріляв українські позиції на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Незаконні збройні формування, що діють на сході України, двічі порушили режим тиші на лінії бойового зіткнення від початку поточної доби.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших мужніх захисників України унаслідок прицільного вогню противника немає", - сказано в повідомленні.

У Міноборони розповіли, що обидва обстріли сталися вранці і не торкнулися ділянки розведення сил і засобів. Під час обстрілів бойовики застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а також міномети калібру 82 мм.

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Водночас у відомстві повідомили, що українські підрозділи не відкривали вогонь у відповідь у бік терористів.

"Підрозділи Об'єднаних сил неухильно дотримуються режиму тиші і перебувають напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України", - підкреслили в Міноборони.

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Операція Об'єднаних сил
Міноборони обстріл Донбас операція Об'єднаних сил
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Топ коментарі
+4 Alexey Chernyavsky
Это уже не Минобороны, а Минстат.
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29.03.2020 12:58
+4 pompiere
"При этом в ведомстве сообщили, что украинские подразделения не открывали ответный огонь в сторону террористов."
Якийсь сюрреалізм... так же незрозуміло як і "гумор" зєлєнського.
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29.03.2020 13:00
+3 Вася Шевченко f77d76ba
бережи вас Боженька...(і від коронавірусу також)
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29.03.2020 13:02
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