"Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

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Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лероса у фейсбуці.

"Відеодокази, як Єрмак через свого брата гендлює державними посадами, запроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт із РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі", - написав він у коментарі до роликів.

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