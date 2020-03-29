"Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

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"Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує до кінця року зменшити наполовину зарплати топчиновникам, які отримують понад 10 мінімальних зарплат.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, у яких заробітна плата більша за 10 "мінімалок" (зараз 47 000 гривен), отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні в заходах із боротьби з COVID-19 і заходах із нацбезпеки й оборони", - повідомив прем'єр.

Також уряд хоче на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній.

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"На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми підтримуватимемо людей і бізнес. Водночас топчиновники мають розуміти ситуацію і "затягнути паски", - вважає Шмигаль.

"Отже, почнемо перегляд Держбюджету із себе", - підсумував він.

Почнемо перегляд держбюджету із себе, - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень 01

Коронавірус і карантин
держбюджет заробітна плата карантин чиновник, урядовець Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+11 5 копійок
А до цього не крали. "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 579
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29.03.2020 14:05
+7 Виктор Потоцкий c0ec5c80
А пенсии по 25 000грн. я за тебя уменьшать буду? "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 1626
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29.03.2020 14:04
+4 Николай Тесля 2d4d7d57
Тогда будут красть.
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29.03.2020 14:03
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