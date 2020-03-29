"Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

2083

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує до кінця року зменшити наполовину зарплати топчиновникам, які отримують понад 10 мінімальних зарплат.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, у яких заробітна плата більша за 10 "мінімалок" (зараз 47 000 гривен), отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні в заходах із боротьби з COVID-19 і заходах із нацбезпеки й оборони", - повідомив прем'єр.

Також уряд хоче на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній.

Читайте також: Кабмін закінчив роботу над змінами до бюджету 2020 року, - Шмигаль

"На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми підтримуватимемо людей і бізнес. Водночас топчиновники мають розуміти ситуацію і "затягнути паски", - вважає Шмигаль.

"Отже, почнемо перегляд Держбюджету із себе", - підсумував він.