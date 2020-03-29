"Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ

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"Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ

Народний депутат від СН Любов Шпак нещодавно спілкувалася зі своїм позафракційним колегою Сергієм Рудиком, у якого підтвердили коронавірус. Тепер Шпак кашляє і відчуває труднощі з диханням.

Про це народна обраниця розповіла виданню "Журналіст", інформує Цензор.НЕТ.

"У позафракційного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19. Я з ним спілкувалася, коли він був у парламенті. Наразі у мене чимало симптомів. Є кашель, важко дихати. Я консультувалася зі своїм лікарем. І побачимо, що покаже тест", - зазначила нардеп.

Зараз Шпак на самоізоляції.

"У нас багато хто захворів, і вже підтверджено, що у деяких парламентаріїв коронавірус. Звичайно, багато депутатів будуть (на позачерговому засіданні ВР. - Ред.), адже влада має ухвалювати необхідні рішення щодо боротьби з коронавірусом", - сказала депутат.

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Коронавірус і карантин
ВР карантин позачергове засідання Рудик Слуга народу COVID-19 коронавірус Шпак
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Топ коментарі
+53 koresh68
От вас вся Украина еле дышит.
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29.03.2020 14:33
+23 Виктор Потоцкий c0ec5c80
"Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2007
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29.03.2020 14:41
+22 Александр Иванов 29ff5b68
перед внеочередной сессией хворь прям косит наших избранников, если бы что то сладкое делили думаю явка была бы 100%.
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29.03.2020 14:34
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