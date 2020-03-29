Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР (оновлено)

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Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав наклепом відеозаписи зі своїм братом, опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом.

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це наклеп, я подаватиму заяву, щоб всі правоохоронні органи дали оцінку цим звинуваченням, і не сумніваюся, що вся ця брехня буде спростована. На відео мій брат Денис, який не мав і не має жодного стосунку до будь-яких призначень і корупції. Денис - учасник АТО, учасник боїв у Донецькому аеропорту, принципова і порядна людина. І він легко доведе свою невинуватість і своє чесне ім'я", - сказав Єрмак.

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"Сьогодні мною буде подано заяви в СБУ та ДБР щодо поширеного відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, насамперед їхньої достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися в Гео Лероса", - написав Єрмак у фейсбуці.

Він також наголосив, що Лерос "переступив червоні лінії".

"Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні! Доведеться, хто б за тобою не стояв!

Дуже сумно, що такий, як ти, опинився в партії "Слуга Народу" серед багатьох гідних людей, які теж, сподіваюсь, дадуть оцінку твоїм діям", - резюмував глава ОП.

Раніше Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.



