Вісім лікарів інфекційного відділення в Тернополі звільнилися через ризик інфікуватись коронавірусом, - головний лікар Чайківський

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Вісім лікарів інфекційного відділення в Тернополі звільнилися через ризик інфікуватись коронавірусом, - головний лікар Чайківський

У Тернополі з інфекційного відділення лікарні звільнилося 8 лікарів через небезпеку захворіти на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в програмі "Тема дня" на "Суспільному" повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

"8 співробітників вже звільнилися з інфекційного відділення, навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус. Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати сім'ю на небезпеку, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби у наших працівників була мотивація. Отримуючи 4 тис. грн зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", - зауважив Чайківський.

За його словами, зараз медикам виплатили лише надбавку в розмірі посадового окладу, передбачену постановою міського голови Тернополя Сергія Надала для медпрацівників, які контактують із хворими на коронавірус людьми.

Водночас обіцяні урядом 200% надбавки ще не виплачували.

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Також, аби убезпечити сім’ї медпрацівників, працівникам лікарні надали номери готелю "Галичина". "Відучора працівники інфекційного відділення в неробочий час відпочивають у готелі "Галичина". Троє наших працівників оселилися там. Вони не повертаються в сім'ю, щоб не наражати родичів на небезпеку", - сказав Чайківський.

Коронавірус і карантин
карантин Тернопіль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+35 Yuriy Andamasov b816dc75
ти диви які мудаки. навіть не хочуть помирати просто так.
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29.03.2020 15:10
+25 Игорь Монахов
это только начало....скоро так будет по всей Украине...
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29.03.2020 15:06
+22 Victor Bublik
И правильно делают, ведь зелены хайпер может только видосы для ютуба строчить под диктовку и шкирыть зубы! Доктора без масок, одноразовых защитных костюмов должны работать а тем временем мусора объявляют тендер на закурку машин на 278 млн. грн., Ермак покупает Мерседес на 3 млн. грн. и т.д.!
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29.03.2020 15:10
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