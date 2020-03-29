Глава РПЦ Кирило закликав вірян не відвідувати храми

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Патріарх Московський і всієї Руси Кирило звернувся до вірян із закликом молитися вдома, а не в храмах, щоб убезпечити себе від хвороби в дні пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.

"Я закликаю вас, мої дорогі, найближчими днями, поки не буде особливого патріаршого благословення, утриматися від відвідування храмів, і якщо вам хтось щось скаже, нагадайте приклад Марії Єгипетської", - цитує агентство його заяву після літургії в храмі Христа Спасителя.

Предстоятель РПЦ зізнався, що це рішення далося йому нелегко.

За словами Кирила, церква сьогодні закликає суворо виконувати всі приписи, які пропонуються санітарною владою РФ.

У РФ наразі зареєстровано 1 534 випадки інфікування коронавірусом. Загальна кількість померлих від ускладнень сягнула восьми.

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