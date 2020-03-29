600 тисяч неякісних китайських масок і респіраторів відкликали з лікарень у Нідерландах

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Респіратори, які мають забезпечувати рівень захисту FFF2, нещільно прилягають до обличчя, а фільтри, які мають затримувати частинки вірусу, в них дуже тонкі.

Про це повідомляє Нідерландське суспільне мовлення NOS, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом Нідерланди закупили в Китаї 1,3 млн масок і респіраторів. Майже половину цієї партії - 600 тисяч - було визнано непридатною до використання.

"Маски було відкликано, оскільки вони не відповідають вимогам безпеки. Вони погано прилягають до обличчя або їхні мембрани не функціонують належним чином, а фільтри, які мають затримувати вірус, дуже тонкі", - повідомляє NOS.

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Респіратори мають забезпечувати захист FFF2, але насправді це "якийсь FFP 0.8 у кращому випадку", - повідомило журналістам анонімне джерело в керівництві однієї з лікарень.

"На міжнародному ринку зараз багато мотлоху. Є люди, які намагаються скористатися нинішньою кризою і заробити багато грошей", - прокоментував ситуацію прессекретар лікарні св. Катаріни в Ейндховені.

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Нідерланди відчувають серйозну нестачу медичних масок. Через це лікарі змушені стерилізувати одноразові маски і використовувати їх декілька разів.