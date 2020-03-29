Митрополит Михаїл засудив показове кроплення вулиць від коронавірусу: Від піару більше гріха, ніж віри

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Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розкритикував кроплення вулиць священнослужителями під час карантину.

Про це владика повідомив у програмі "Апоговорити", передає Цензор.НЕТ із посиланнямна 24 канал.

За словами митрополита, треба залучати до священних дійств вірян. Якщо ж дійство відбувається "на камеру", від цього більше гріха, аніж віри.

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"Є священнодійство, а є понти. Якщо вони люблять "хорохоритись", щось на кшалт служіння літургії в літаку, коли літак летить, – це понти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, хоче показати, наскільки вона сучасна. Треба кропити, звершувати хресні ходи, але з участю людей. А якщо ви сіли на машину, покропили і зняли відеоролик – толку від того мінімум,

– розповів Митрополит Луцький і Волинський.

Раніше країною прокотилася кроплення священнослужителями вулиць і міст святою водою для вигнання коронавірусу. Часто свої дії борці з недугою фіксували на камеру і викладали в інтернет.