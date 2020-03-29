Маски мають бути в кожній аптеці і не за завищеними в десятки разів цінами, - Зеленський на засіданні Кабміну

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Президент України Володимир Зеленський на нараді з представниками Кабміну зажадав, щоб у кожній аптеці з'явилися медичні маски.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України, передає Цензор.НЕТ.

29 березня Зеленський зібрав на традиційну нараду представників Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нарада відбувалася з допомогою засобів зв'язку. У ній взяли участь керівники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

На нараді обговорили нинішню ситуацію з COVID-19 в Україні і світі та заходи, що вживаються державою для запобігання поширенню коронавірусу.

"Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги за речами, необхідними для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків", - поінформував Зеленський.

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Обговорили також готовність закладів охорони здоров’я до прийняття хворих на коронавірус та облаштування нових об’єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу. Президент укотре наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.

"У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці, а також обов’язково - наші військові", – наголосив Зеленський.