Спалах COVID-19 на Черкащині: В Кам'янці, де виявлено 23 випадки коронавірусу, обмежать в'їзд і виїзд

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У Черкаській області обмежать в'їзд і виїзд з м.Кам'янка, де зафіксовано спалах коронавірусу в області.

З 46 інфікованих коронавірусом (43 виявлені тільки за останню добу) 23 - з Кам'янки. Про це під час брифінгу повідомив голова ОДА Роман Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Прочерк .

Загалом на Черкащині було проведено 157 ПЛР-тестів, з них 69 – учора. Тестували дві фокус-групи: тих, хто повернувся з-за кордону і тих, хто має певні симптоми. 46 ПЛР-тестів (43 – за останню добу) дали позитивний результат, тобто виявили коронавірусну інфекцію.

У інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірусну хворобу, всі вони у стані середньої тяжкості. 31 особа лікується амбулаторно.

Найбільший спалах – у Кам’янці. Із 23 інфікованих там – 5 медпрацівників. В'їзд-виїзд із Кам'янки буде обмежено.

Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, у Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району.

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На жаль, із хворих жителів Черкас - одна дворічна дитина. Троє жінок: 41, 62 та 63 роки, чоловіки, віком 25, 28, 48 років.

Із жителів Кам'янського, Городищенського і Черкаського районів, які лікуються від коронавірусу у Черкаській інфекційній лікарні, - чоловіки. 59 і 39 років і жінка 59 років.

"Ці цифри змушують замислитися. Але жодної паніки немає. Результати очікувані", – наголосив Роман Боднар.

Як повідомив Роман Боднар, у Черкасах запроваджено особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Вони працюють 7 днів, потім їм роблять ПЛР-тест, і вони тиждень відпочивають. Відтак знов стають до роботи. Весь цей час вони живуть не вдома, а в черкаському готелі "Дніпро". У разі потреби є в резерві ще один готель. Лікарі отримуватимуть 200-відсоткову надбавку.